Автобус задавил собственного водителя в Новой Москве. Видео

В Новой Москве пассажирский автобус задавил водителя на заправке. Как сообщил источник в экстренных службах, пострадавший забыл поставить автобус на ручной тормоз.

Как видно на видео, оказавшемся в распоряжении «360», водитель вышел на заправке из автобуса. В какой-то момент транспортное средство пришло в движение, и мужчина оказался между двумя машинами.

На видео видно, что после наезда водитель остался жив. Какие он получил травмы и каково его состояние, пока не известно.

Судя по внешнему оформлению транспортного средства, происшествие случилось с московским городским автобусом.