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    12 августа 2021, 22:11

    Автобус взорвался в Воронеже. Онлайн-трансляция

    Екатерина Керсипова, Екатерина Земская

    В Воронеже взорвался пассажирский автобус. Все произошло, когда транспортное средство остановилось на светофоре. «360» ведет текстовую трансляцию происходящего.

    22:20 Вице-губернатор Воронежской области заявил, что версию теракта среди причин взрыва автобуса не рассматривают.

    22:15 Руководитель регионального СК, следователи, криминалисты уже работают на месте происшествия.
    22:00.     Так выглядит автобус сейчас.

    Источник фото: «ВКонтакте»

    21:56. Очевидица сообщила «360», что одной из пострадавших ударной волной оторвало ноги.

    21:54. По предварительным данным, пострадали 12 человек. Официального подтверждения этому нет.