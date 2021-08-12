Автобус взорвался в Воронеже. Онлайн-трансляция

В Воронеже взорвался пассажирский автобус. Все произошло, когда транспортное средство остановилось на светофоре. «360» ведет текстовую трансляцию происходящего.

22:20 Вице-губернатор Воронежской области заявил, что версию теракта среди причин взрыва автобуса не рассматривают.

22:15 Руководитель регионального СК, следователи, криминалисты уже работают на месте происшествия.

22:00. Так выглядит автобус сейчас.

Источник фото: «ВКонтакте»

21:56. Очевидица сообщила «360», что одной из пострадавших ударной волной оторвало ноги.

21:54. По предварительным данным, пострадали 12 человек. Официального подтверждения этому нет.