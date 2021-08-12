12 августа 2021, 22:11
Автобус взорвался в Воронеже. Онлайн-трансляция
В Воронеже взорвался пассажирский автобус. Все произошло, когда транспортное средство остановилось на светофоре. «360» ведет текстовую трансляцию происходящего.
22:20 Вице-губернатор Воронежской области заявил, что версию теракта среди причин взрыва автобуса не рассматривают.
22:15 Руководитель регионального СК, следователи, криминалисты уже работают на месте происшествия.
22:00. Так выглядит автобус сейчас.
Источник фото: «ВКонтакте»
21:56. Очевидица сообщила «360», что одной из пострадавших ударной волной оторвало ноги.
21:54. По предварительным данным, пострадали 12 человек. Официального подтверждения этому нет.