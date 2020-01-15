Автобус вылетел в кювет после столкновения с автокраном в Тюменской области

В Тюменской области пассажирский автобус улетел в кювет после столкновения с автокраном. Авария произошла, когда водитель автокрана решил пойти на обгон.

В пресс-службе тюменского управления МЧС сообщили, что авария произошла в 09:55 (07:55 по московскому времени) 15 января на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

«Поступило сообщение о ДТП на 167-м километре федеральной автодороги Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск с участием грузового автомобиля и автобуса. В автобусе находились 25 пассажиров. Один человек при ДТП был госпитализирован, 15 человек отправили попутным транспортом далее», — сообщили «360» в пресс-службе МЧС.

По информации спасателей, пострадали два человека, один из них был госпитализирован. Еще 15 человек медики осмотрели на месте аварии, они от госпитализации отказались.

В региональной Госавтоинспекции рассказали РИА «Новости», что авария произошла после того, как автокран выехал на встречную полосу при обгоне, там он стрелой задел автобус, от удара транспортное средство с пассажирами улетело в кювет. По данным ГИБДД, пострадали семь человек, все они сейчас находятся в больницах Тобольска и села Байкалово.

Из-за аварии движение на трассе не ограничивали.