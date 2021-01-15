Автобус вылетел с эстакады в Нью-Йорке и повис на одной «гармошке»

Авария случилась на пересечении скоростной автомагистрали Кросс Бронкс и Юниверсити-авеню. Автобус пробил ограждение на автомагистрали. В итоге он надломился, «гармошка» порвалась. Само транспортное средство свесилось до дороги под эстакадой.

Автобус упал с высоты более 15 метров, отметил сайт «Аргументы и факты».

Предварительно, пострадали семь человек. Самые серьезные травмы получил водитель автобуса, он находится в тяжелом состоянии. Раненных доставили в больницу.

Точные причины ДТП пока не установлены. По неофициальной информации, сломались тормоза. Однако не исключается и вина водителя, который мог не справиться с управлением на повороте.