15 января 2021, 16:23
Автобус вылетел с эстакады в Нью-Йорке и повис на одной «гармошке»
Пассажирский автобус-«гармошка» вылетел с эстакады в одном из районов Нью-Йорка — Бронксе. Причем он повис так, что его передняя часть приземлилась, а задняя осталась на эстакаде. Об этом сообщил телеканал ABC News.
Авария случилась на пересечении скоростной автомагистрали Кросс Бронкс и Юниверсити-авеню. Автобус пробил ограждение на автомагистрали. В итоге он надломился, «гармошка» порвалась. Само транспортное средство свесилось до дороги под эстакадой.
Автобус упал с высоты более 15 метров, отметил сайт «Аргументы и факты».
Предварительно, пострадали семь человек. Самые серьезные травмы получил водитель автобуса, он находится в тяжелом состоянии. Раненных доставили в больницу.
Точные причины ДТП пока не установлены. По неофициальной информации, сломались тормоза. Однако не исключается и вина водителя, который мог не справиться с управлением на повороте.