Автобус вылетел на тротуар и сбил женщину после аварии со скорой в Архангельске

«По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля скорой помощи и рейсового автобуса ПАЗ. От удара автобус выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину-пешехода. Пострадавшая госпитализирована», — говорится в сообщении полиции.

Авария произошла в районе перекрестка Комсомольской улицы и Троицкого проспекта около 15:55. На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГУБДД. Полицейские изучают обстоятельства случившегося. О состоянии женщины и причинах аварии информации пока нет.