Происшествия 05 апреля 2023, 08:55 Автобус вспыхнул во время движения на трассе в Новосибирской области Рейсовый автобус с 30 пассажирами загорелся на трассе в Новосибирской области

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В Сузунском районе во время движения по трассе загорелся рейсовый автобус с 30 пассажирами. Водитель попытался потушить огонь своими силами, но не смог — пазик выгорел дотла. Видео пожара показало Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Автобус 4 апреля ехал из Сузуна в Федоровский по трассе К-14 «Р-256 — Сузун». В 16:25 (12:25 по московскому времени) на 69-м километре начался пожар. Маршрутка остановилась, двери открылись, пассажиры вышли из салона.

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«На ходу произошло возгорание в моторном отсеке. <…> Водитель приступил к тушению, оба огнетушителя сработали, но возгорание ликвидировать не удалось. На место оперативно прибыли пожарные», — рассказали в министерстве.

Огонь потушили, никто из 30 пассажиров не пострадал. Их подобрал резервный автобус от ПАТП. Прокуратура Сузунского района начала проверку исполнения законодательства об обеспечении безопасности перевозки пассажиров. В ведомстве уточнили, что загорелся автобус марки «ПАЗ» 2013 года выпуска.