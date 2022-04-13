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    13 апреля 2022, 21:57

    Автобус вспыхнул на севере Москвы

    Автобус загорелся на севере Москвы — фото

    Алла Морген, Дарья Бунякова

    Пассажирский автобус загорелся на одной из стоянок на севере Москвы. Об этом «360» сообщили в экстренных службах города.

    Пожар вспыхнул вечером 13 апреля на автобусной стоянке, расположенной на Алтуфьевском шоссе. На фото видно, что автобус полностью поглотило пламя. Рядом с полыхающем транспортом работают пожарные.

    Автобус вспыхнул на севере Москвы | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас все обстоятельства и причины возгорания выясняются.