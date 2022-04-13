13 апреля 2022, 21:57
Автобус вспыхнул на севере Москвы
Автобус загорелся на севере Москвы — фото
Пассажирский автобус загорелся на одной из стоянок на севере Москвы. Об этом «360» сообщили в экстренных службах города.
Пожар вспыхнул вечером 13 апреля на автобусной стоянке, расположенной на Алтуфьевском шоссе. На фото видно, что автобус полностью поглотило пламя. Рядом с полыхающем транспортом работают пожарные.
Источник фото: телеканал «360»
Сейчас все обстоятельства и причины возгорания выясняются.