Автобус врезался в здание университета в Новгороде. Есть жертвы

В Великом Новгороде в здание университета врезался пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 9. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 21:45. Сейчас на месте находится глава Регионального Минздрава.

В МЧС России по городу сообщили, что погиб один человек, пострадали девять человек, двое из которых в тяжелом состоянии.

«Пока известно, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с проезжей части и столкновение с объектом, то есть зданием НовГУ (Новгородский госуниверситет). В результате ДТП есть пострадавшие, два человека погибли», — сообщили в ведомстве.

На месте работают четыре единицы техники от МЧС, а также медики, которые оказывают экстренную помощь пострадавшим.

UPD: Всего в автобусе находилось 26 человек, двое погибли, одного сейчас вытаются вытащить — его зажало, семеро доставлены в больницу, 16 уехали домой.

Видео: МЧС