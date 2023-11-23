Происшествия 23 ноября 2023, 05:28 Автобус врезался в скорую в центре Хабаровска РИА «Новости»

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Автобус протаранил машину скорой помощи в центре Хабаровска. В результате аварии пострадали два медика, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По информации журналистов, скорая ехала в сторону Амурского бульвара с работающими маяками и сиреной. Водитель автобуса, ехавшего по маршруту № 8 не заметил машину с медиками. Он врезался в нее на Муравьева-Амурского — Волочаевской.

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«К счастью, никто не погиб — у пострадавших ушибы», — уточнили в публикации.

Все обстоятельства ДТП продолжают выяснять.

В воскресенье, 19 ноября, автобус врезался в троллейбус в Хабаровске. В результате пострадали семь человек, в числе которых был один несовершеннолетний.