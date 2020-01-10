Автобус врезался в припаркованную фуру в Хабаровске

«В Железнодорожном районе водитель, перевозивший работников одного из предприятий, совершил столкновение с припаркованной на обочине фурой», — говорится в сообщении ведомства. В результате аварии травмы, получили семь пассажиров и водитель, уточняется в заявлении. Отмечается, что у пассажиров не угрожающие жизни и здоровью травмы, у водителя также зафиксированы телесные повреждения.

«Пострадавших доставили в стационар, где медики оказали им помощь. В дальнейшем им рекомендовано амбулаторное лечение», — уточнили в пресс-службе УМВД России по региону.

Освидетельствование на наличие алкогольного опьянения показало, что водитель автобуса был трезв. В момент ДТП водитель фуры отсутствовал в кабине грузовика. Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего. Проводится проверка.