Эксклюзив 24 января 2024, 17:08 «Автобус на полной скорости влетел на тротуар». Несколько человек пострадали при ДТП в Петербурге Автобус врезался в остановку и сбил людей в Петербурге РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку. Несколько человек пострадали, сообщил «360» очевидец случившегося.

Мужчина рассказал, что шел в сторону станции метро «Приморская», когда заметил толпу людей, бригады пожарных и реанимации.

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«Очевидцы, стоявшие с начала происшествия, сказали, что автобус на полной скорости влетел на тротуар, сбив прохожих. Когда я уже уходил, подбежали работники реанимации и <…> вытащили одного человека. Сейчас, вероятно, вызволяют другого. На перекрестке отключились светофоры», — поделился очевидец.

Telegram-канал «112» сообщил, что авария произошла на перекрестке улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе. Водитель автобуса потерял управление и сбил людей. Транспорт перевернулся. По предварительным данным, травмы получили пять человек. На место случившегося прибыли экстренные службы.

Ранее рейсовый автобус вылетел на тротуар у станции метро «Ленинский проспект» в Северной столице. В результате ДТП пострадали два человека, среди них — беременная женщина. Она отказалась от госпитализации.

Аналогичный случай произошел в Москве. Автомобиль «Нива» въехал в остановку на Новочеркасском бульваре. С места аварии госпитализировали пять человек.