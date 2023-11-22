Происшествия 22 ноября 2023, 19:02 Автобус врезался в остановку в Челябинске

Читать 360tv в

Автобус № 91 врезался в остановку общественного транспорта «Смолинский» в Челябинске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением из-за плохих погодных условий. В результате аварии никто не пострадал.

Реклама

Отмечается, что из-за ледяного дождя ГИБДД Челябинска работает в усиленном режиме, водителям рекомендуют проявлять повышенную осторожность на дорогах.