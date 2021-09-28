Автобус врезался в легковушку в Тольятти. Четыре человека пострадали

Переполненный людьми автобус врезался в легковой автомобиль Lada Vesta в Тольятти. В результате четыре человека получили травмы. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла 27 сентября около десяти утра на Лесопарковом шоссе в районе дома № 36. Автобус направлялся в сторону улицы Комзина со стороны Автозаводского района. Водитель автобуса выехал на встречную полосу на запрещенном для этого участке дороги и столкнулся с легковушкой. В результате водитель Lada и три пассажира автобуса получили серьезные травмы.