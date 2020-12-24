Автобус врезался в грузовик в Екатеринбурге. Пострадали 12 человек

Служебный автобус врезался в грузовик на Селькоровской улице в Екатеринбурге. В результате 12 человек получили различные травмы. Сейчас всех пострадавших осматривают на месте врачи.

«Водитель служебного автобуса на улице Селькоровская допустил столкновение с грузовым автомобилем, который стоял. По предварительным данным, травмы получили 12 человек. Сейчас их осматривают медики. Уточняется характер полученных травм», — привело РИА «Новости» слова сотрудника областного ГИБДД.

Собеседник агентства добавил, что на месте продолжают работать специалисты Госавтоинспекции. Они опрашивают водителей, пассажиров и очевидцев аварии. Пока движение автомобилей на улице затруднено.

Источник фото: vk.com/incekb

Как уточняет E1.ru, утром 24 декабря служебный автобус вез на работу людей. По дороге он врезался в стоящий грузовик, от чего у него вылетело лобовое стекло и деформировалась передняя часть.

«Автобус стоял на светофоре, потом тронулся. Скорость была невысокой — около 30 километров в час. Грузовик стоял на освещенной части улицы, его сложно было не заметить. Видимо, водитель отвлекся, у него был какой-то конфликт с рабочими», — рассказал один из очевидцев.

Согласно предварительной информации, всего в автобусе ехали порядка 30 человек. Сейчас все обстоятельства продолжают выяснять.