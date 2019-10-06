Автобус врезался в фонарный столб в Самаре. Пострадали 7 пассажиров
Пассажирский автобус «Маз», следующий по маршруту № 41, врезался в фонарный столб на улице Стара-Загора в Кировском районе Самары. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.
Машина врезалась в осветительную опору, после этого столб упал на автобус. У машины разбито лобовое стекло, измята крыша.
В салоне сидели 30 пассажиров, семь из них получили травмы. Медики оказали помощь пострадавшим на месте ЧП. По предварительным данным, погибших нет.
ЧП случилось утром 6 октября, около 11:00, сообщил Пятый канал.
Причины и обстоятельства аварии пока не известны. По словам очевидцев, ДТП случилось внезапно. Одни говорят, что водитель почувствовал себя плохо за рулем. Другие уверены, что автобус кто-то подрезал, и водителю пришлось резко вывернуть руль влево.
На место аварии приехали экстренные службы, работают четыре человека и одна единица техники.