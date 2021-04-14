Автобус врезался в фонарь на востоке Москвы. Пострадали 10 человек
Автобус врезался в фонарный столб на Марксистской улице в Москве. В результате ДТП пострадали 10 человек. Об этом сообщили в столичном главке МЧС РФ.
Информация об аварии поступила в МЧС в 07:37. ЧП произошло по адресу: улица Марксистская, дом 4.
Среди пострадавших — девять пассажиров и один водитель. Он оказался зажат в автобусе. Сейчас спасатели пытаются вытащить его оттуда. Других людей осматривают медики. Разлива топлива и возгорания не произошло.
В департаменте транспорта Москвы заявили, что автобус выполнял рейс № 901. Под данным ведомства, пять человек пострадали.
По предварительной информации, водителю стало внезапно плохо за рулем, хотя до начала работы он прошел осмотр. Транспортное средство тоже осмотрели до начала рейса, оно было в порядке.
Все обстоятельства произошедшего уточняются. Мосгортранс начал служебную проверку.