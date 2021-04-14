Автобус врезался в фонарь на востоке Москвы. Пострадали 10 человек

Автобус врезался в фонарный столб на Марксистской улице в Москве. В результате ДТП пострадали 10 человек. Об этом сообщили в столичном главке МЧС РФ.

Информация об аварии поступила в МЧС в 07:37. ЧП произошло по адресу: улица Марксистская, дом 4.

Среди пострадавших — девять пассажиров и один водитель. Он оказался зажат в автобусе. Сейчас спасатели пытаются вытащить его оттуда. Других людей осматривают медики. Разлива топлива и возгорания не произошло.

В департаменте транспорта Москвы заявили, что автобус выполнял рейс № 901. Под данным ведомства, пять человек пострадали.

Источник фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

По предварительной информации, водителю стало внезапно плохо за рулем, хотя до начала работы он прошел осмотр. Транспортное средство тоже осмотрели до начала рейса, оно было в порядке.

Все обстоятельства произошедшего уточняются. Мосгортранс начал служебную проверку.