Автобус врезался в дом в Подмосковье

Водитель частного автобуса не справился с управлением и снес забор, а потом въехал в стену дома на 43-м километре трассы М7 «Волга». Об этом «360» сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии пострадал водитель. Пассажиров в момент столкновения в салоне не было.

На опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что одним забором дело не ограничилось и автобус врезался в стену дома.

Источник фото: vk.com/vodilanoginsk

Авария произошла в районе деревни Тарасово недалеко от Ногинска.