Происшествия 13 декабря 2022, 15:19 Автобус врезался в бетонный столб во Владимире

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ДТП произошло во Владимире 12 декабря. Водитель грузовика врезался в столб, расположенный на перекрестке улиц Гастелло и Горького. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

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Автобус следовал по машруту 7С. Он врезался в бетонную опору контактной сети. Информации о погибших и пострадавших не поступало. По словам очевидцев, общественный транспорт продолжал стоять на месте аварии полдня. Вероятно, существовал риск падения столба.