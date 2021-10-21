Автобус во Владимирской области попал в смертельное ДТП

Автобус и грузовик столкнулись во Владимирской области. В результате аварии погибли четыре человека, еще шесть получили травмы. О ДТП пресс-служба УМВД по региону сообщила ТАСС.

Авария произошла примерно в 03:30 по московскому времени на трассе М-7 «Волга» в Судогодском районе. Автобус марки Mercedes, перевозящий группу людей, въехал в стоящий на обочине грузовик Scania. К пяти утра стало известно о четырех погибших и шести травмированных.

На место происшествия приехали полицейские и другие специальные службы. В пресс-службе доложили, что детали и причины ДТП еще выясняются, но уже известно, что автобус был не рейсовый, и в нем не было детей.

Предварительно известно, что водитель автобуса скончался. Причиной случившегося могло стать то, что он заснул за рулем. Так сказал журналистам источник в спецслужбах. Выживших пассажиров перевезли в больницу во Владимире «Красный крест».