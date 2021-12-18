Автобус влетел во двор дома из-за поломки тормозов в Саратове

Авария с автобусом произошла в Саратове. У него отказали тормоза, и он влетел во двор жилого дома.

Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В результате автобус въехал в семь автомобилей, которые были припаркованы во дворе. Пострадали водитель и еще шесть пассажиров. Их доставили в больницу.

Ранее появилась информация о пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области. Это водитель и 12 детей. Их сейчас осматривают врачи врачи. Известно, что дети — спортсмены. Они ехали на соревнования в Солнечногорск. Пострадавших отправили в детскую областную клиническую больницу.

ДТП случилось на 190-м километре трассы М-8 в Ростовском районе, рядом с поселком Деболовское. Автобус врезался в лежащие на дороге бревна.