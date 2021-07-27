Автобус влетел в столб в Москве. Есть пострадавшие

Вечером во вторник в Москве произошла авария с участием автобуса. Транспорт с пассажирами внутри врезался в столб. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Автобус влетел в столб на юго-западе Москвы, перед главным зданием МГУ имени Ломоносова, сообщили «360» в МВД.

«По первоначальным данным, ДТП произошло на пересечении улиц Академика Хохлова и Академика Лебедева. Водитель автобуса совершил наезд на препятствие — мачту городского освещения. По предварительным данным, водитель получил телесные повреждения, трех пассажиров осматривают медики», — отметил собеседник.

Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, на месте работают сотрудники ГИБДД. О погибших информации не поступало.

Во вторник в Кузбассе произошла авария с участием автобуса и грузовика DAF на трассе Кемерово — Анжеро-Судженск. Столкнулись пассажирский КамАЗ и грузовое авто. В результате травмы получил водитель автобуса. Его отвезли в больницу. Больше никто не пострадал.

Несколько дней назад туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет в Ашперонском районе на Кубани. В аварии погибли два человека, пострадали 18. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Известно, что водитель был частным перевозчиком. На месте происшествия работали 50 сотрудников экстренных служб.