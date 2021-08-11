Автобус въехал в столб в Петербурге. Видео

В Санкт-Петербурге автобус врезался в столб на Ленинском проспекте. По факту ДТП прокуратура Кировского района начала проверку. В распоряжении «360» появилось видео с места аварии.

Удар был такой силы, что передняя часть автобуса прогнулась, как можно заметить на кадрах. На месте работают спасатели. Прокуратура начала проверку на предмет соблюдения законодательства о перевозке пассажиров. Будет дана оценка выполнению требований безопасности при выпуске автобуса на маршрут.

В распоряжении «360» также появилось видео с камер наблюдения. На кадрах запечатлен момент аварии. Видно, как автобус на полном ходу врезается в столб.

Авария произошла около 15 часов около дома № 140 по Ленинскому проспекту. Автобус «ЛиАЗ» врезался в столб. В управлении МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что водитель был трезв. По предварительным данным, пострадали семь человек. Они были госпитализировали с травмами средней степени тяжести, рассказало РИА «Новости».

Комитет по транспорту Петербурга сообщил, что автобус выпустили в 2020 году, и он был в исправном состоянии. Перед выходом на рейс водитель прошел осмотр, в его состоянии никаких отклонений не заметили. Режима труда и отдыха также соблюдался.