Автобус въехал в остановку в Нижнем Новгороде

ДТП произошло в Автозаводском районе, на улице Заслонова.

Отмечается, что водитель автобуса врезался в остановку, павильон рухнул на пешеходов. В результате этого женщина и девочка-подросток получили травмы, их госпитализировали. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».