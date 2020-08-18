18 августа 2020, 17:05
Автобус въехал в остановку в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде автобус врезался в остановочный павильон. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.
ДТП произошло в Автозаводском районе, на улице Заслонова.
Отмечается, что водитель автобуса врезался в остановку, павильон рухнул на пешеходов. В результате этого женщина и девочка-подросток получили травмы, их госпитализировали. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».