Автобус въехал в дерево на востоке Москвы

Автобус въехал в дерево в Северном Измайлове в Москве. ДТП произошло на 15-й Парковой улице. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«По поводу размещения видеоролика с ДТП с автобусом проводится проверка», — сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Источник «360» уточнил, что водитель скрылся с места аварии. При этом он не оповестил о случившемся правоохранителей.

Информации о пострадавших нет. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.