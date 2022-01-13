Автобус въехал на пешеходный переход во Владивостоке, когда по нему шли люди

Во Владивостоке в объектив видеокамеры попал автобус, въехавший на пешеходный переход, по которому в тот момент шли люди. Благодаря этой видеозаписи, сделанной неравнодушным горожанином, удалось найти и привлечь к ответственности водителя автобуса.

Как сообщает zr.media со ссылкой на информацию городской ГИБДД, происшествие обнаружили во время мониторинга полицейскими соцсетей.

На записи видно, как на одной из центральных улиц города автобус № 23 въехал на пешеходный переход на красный свет и не снижая скорость, хотя по нему уже шли люди. Тяжелая машина разминулась с ними буквально на сантиметры.

Удалось оперативно выяснить, что автобусом управлял 36-летний водитель, которого в минувшем году уже привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

Новое нарушение обойдется ему в одну тысячу рублей штрафа.