Происшествия 20 декабря 2022, 12:02 Автобус в Самарской области из-за гололеда протаранил на заправке «десятку» Водитель в Самарской области увернулся от столкновения автобуса с его «десяткой»

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Из-за гололедицы в городе Кинели Самарской области автобус не успел свернуть и въехал в Lada 110 на заправке. Видео ДТП опубликовал Telegram-канал «Подслушано. Самара».

Авария произошла в частном секторе. «Десятка» с запущенным мотором стояла у автозаправки, владелец ходил вокруг машины и чего-то ждал. Вдруг мужчина увидел автобус, который на скорости ехал прямо в его сторону.

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Водитель несколько секунд простоял на месте и отскочил в последний момент перед столкновением — автобус пролетел в паре метров от него. Автор видео заявил, что автобус попытался свернуть — в момент аварии у него горел правый поворотник, — но из-за гололедицы не смог.

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В Самарской области из-за гололедицы ввели «желтый» уровень погодной опасности, предупредили в Приволжском УГМС. Госавтоинспекция 19 декабря посоветовала водителям пересесть на общественный транспорт, а за день до этого приостановила межмуниципальные и межрегиональные автобусные рейсы.