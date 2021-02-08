facebook_pixel
    08 февраля 2021, 11:28

    Автобус с пассажирами обстреляли в Ейске. Видео

    Анастасия Калинина

    В Ейске неизвестные обстреляли из травматического оружия автобус. Пострадавших и погибших нет. Об этом сообщило ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.

    «Во время движения в поселке Широчанка города Ейска маршрутного автобуса произошел хлопок и треснуло стекло на одном маршрутном автобусе, а также стекло на другом автобусе», — передало РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    В ведомстве отметили, что неизвестный стрелял из травматического оружия. В результате никто не пострадал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    В соцсетях появилось видео с места происшествия. На нем видны разбитые стекла. Автобус был заполнен не полностью. На странице краснодарского общественного движения «Транспортная инициатива» в Instagram сообщили, что это уже третий обстрелянный автобус за последнее время.

    «За последние дни в городе были обстреляны три автобуса краснодарских перевозчиков, два из которых сегодня вечером», — говорится в посте.

    Руководитель движения Марина Репещук в беседе с РИА «Новости», предположила, что обстрел автобусов мог быть направлен на дискредитацию ейских перевозчиков.