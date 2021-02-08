Автобус с пассажирами обстреляли в Ейске. Видео

В Ейске неизвестные обстреляли из травматического оружия автобус. Пострадавших и погибших нет. Об этом сообщило ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.

«Во время движения в поселке Широчанка города Ейска маршрутного автобуса произошел хлопок и треснуло стекло на одном маршрутном автобусе, а также стекло на другом автобусе», — передало РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В ведомстве отметили, что неизвестный стрелял из травматического оружия. В результате никто не пострадал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В соцсетях появилось видео с места происшествия. На нем видны разбитые стекла. Автобус был заполнен не полностью. На странице краснодарского общественного движения «Транспортная инициатива» в Instagram сообщили, что это уже третий обстрелянный автобус за последнее время.

«За последние дни в городе были обстреляны три автобуса краснодарских перевозчиков, два из которых сегодня вечером», — говорится в посте.

Руководитель движения Марина Репещук в беседе с РИА «Новости», предположила, что обстрел автобусов мог быть направлен на дискредитацию ейских перевозчиков.