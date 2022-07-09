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    09 июля 2022, 12:10

    Водитель оперативно потушил загоревшийся автобус в Химках. Видео

    Дарья Морозова

    Очевидцы сняли видео с горящим автобусом в Химках. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

    На кадрах автобус сильно задымлен, а два человека рядом его тушат.

    В МЧС телеканалу «360» рассказали, что происшествие случилось около 8:30 утра, водитель успел ликвидировать возгорание самостоятельно. Помощь экстренных служб не потребовалась, в происшествии никто не пострадал.

    «Было ликвидировано еще до прибытия, пожарных подразделений. Нет, продавших нет», — подчеркнули в ведомстве.

    Специалисты устанавливают причины происшествия.