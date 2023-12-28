Происшествия 28 декабря 2023, 11:39 Автобус в Балашихе смял цветочный павильон. Появились фото с места ДТП МВД: автобус врезался в цветочный павильон в Балашихе, никто не пострадал

Читать 360tv в

В Балашихе на улице Свердлова произошло ДТП. Рейсовый автобус врезался в цветочный павильон и смял его. Никто не пострадал, сообщило Главное управление МВД России по Московской области.

Авария произошла 28 декабря после полуночи. На улице Свердлова водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в цветочный павильон. Автобус ехал без пассажиров, никто не пострадал. Началась проверка.

ГУ МВД России по Московской области

Полиция показала фото с места аварии. Павильон не обрушился полностью, но сильно накренился. Удар повредил товар и холодильное оборудование. РЕН ТВ сообщил, что в момент столкновения в киоске находилась женщина. Она не пострадала. Водитель объяснил журналистам, что его занесло во время движения.

Массовая авария произошла на юге Москвы. Столкнулись пять машин, в том числе грузовик и такси. Никто не пострадал, помощь медиков и спасателей не потребовалась.