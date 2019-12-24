Автобус упал в ущелье. Есть погибшие

По информации ИА Nation News, инцидент случился поздним вечером в понедельник. На момент аварии в автобусе было 40 человек.

Представитель агентства по борьбе с ЧС заявил, что 16 потерпевших доставили в ближайшее медицинское учреждение. По его словам, им диагностировали очень тяжелые ранения. Количество погибших может вырасти.