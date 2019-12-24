24 декабря 2019, 09:42
Автобус упал в ущелье. Есть погибшие
Пассажирский автобус упал в ущелье в индонезийской провинции Южная Суматра. Скончались 24 человека, еще 16 пострадали. Об этом сообщило агенство Синьхуа со ссылкой на главу отдела информации агентства по борьбе с ЧС провинции.
По информации ИА Nation News, инцидент случился поздним вечером в понедельник. На момент аварии в автобусе было 40 человек.
Представитель агентства по борьбе с ЧС заявил, что 16 потерпевших доставили в ближайшее медицинское учреждение. По его словам, им диагностировали очень тяжелые ранения. Количество погибших может вырасти.