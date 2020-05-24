Автобус улетел в кювет под Астраханью. 16 пострадавших

ДТП с микроавтобусом случилось в Астраханской области. Пострадали 16 человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Авария произошла недалеко от поселка Белый Ильмень на трассе Астрахань — Володарский 24 мая, в 17:02 по местному времени (16:02 по Москве). По предварительным данным, у автобуса лопнула резина. Из-за этого транспортное средство улетело в кювет и перевернулось.

Всех пассажиров и водителя доставили в городскую больницу № 3 имени С. М. Кирова. По предварительной информации, никто не погиб.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области

На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения 38-й ПСЧ и сотрудники ГИБДД.

Известно, что перед выходом на линию автобус проходил предрейсовый техосмотр, сообщил новостной портал «Астрахань FM».