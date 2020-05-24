    24 мая 2020, 19:05

    Автобус улетел в кювет под Астраханью. 16 пострадавших

    Алена Макаренко

    ДТП с микроавтобусом случилось в Астраханской области. Пострадали 16 человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
    Автобус улетел в кювет под Астраханью. 16 пострадавших

    Авария произошла недалеко от поселка Белый Ильмень на трассе Астрахань — Володарский 24 мая, в 17:02 по местному времени (16:02 по Москве). По предварительным данным, у автобуса лопнула резина. Из-за этого транспортное средство улетело в кювет и перевернулось.

    Всех пассажиров и водителя доставили в городскую больницу № 3 имени С. М. Кирова. По предварительной информации, никто не погиб.

    Автобус улетел в кювет под Астраханью. 16 пострадавших | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области

    На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения 38-й ПСЧ и сотрудники ГИБДД.

    Известно, что перед выходом на линию автобус проходил предрейсовый техосмотр, сообщил новостной портал «Астрахань FM».