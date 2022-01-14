14 января 2022, 15:45
Автобус столкнулся со снегоуборочной машиной в Татарстане. Пострадали 5 человек
ДТП с участием рейсового автобуса и снегоуборочной машины произошло накануне в Мамадышском районе Татарстана. В результате столкновения пострадали пять человек, написал Daily Storm.
По предварительной информации, автобус, следовавший по маршруту Набережные Челны — Казань, врезался в снегоуборочную машину. Из-за мощного удара трактор отбросило в кювет.
На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и машины скорой помощи. По словам медиков, жизням пострадавших ничего не угрожает.