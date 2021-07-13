Автобус столкнулся с мотоциклом в Ставропольском крае

В Невинномысске (Ставропольский край) случилось ДТП, в результате которого один человек пострадал. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

Авария произошла накануне на улице Матросова. По предварительной информации, водитель автобуса не пропустил байкера и допустил столкновение. 18-летняя пассажирка мотоцикла получила травмы. У нее оказалась повреждена нога и сломаны кости предплечья. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.