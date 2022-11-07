Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Волгограде | 360°

07 ноября 2022, 15:59
Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Волгограде
В Дзержинском районе Волгограда на Второй Продольной улице из-за столкновения автобуса с легковым автомобилем образовалась огромная пробка. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.
ДТП произошло в воскресенье, 6 ноября, недалеко от остановки «Мамаев курган». Участникам движения с трудом приходилось преодолевать участок по улице Рокоссовского, улице Кубинской и улице Покрышкина.
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О том, кто стал виновником аварии, не сообщается. Также неизвестно о пострадавших.
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ДТП
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