Автобус столкнулся с легковушкой в Тверской области. Фото

Микроавтобус столкнулся с легковушкой в районе населенного пункта Корыхново в Тверской области. В результате пострадали 10 человек, в том числе двое подростков. Никто не погиб.

Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. Там уточнили, что произошло лобовое столкновение микроавтобуса и легковой машины.

«В 20:20 поступило сообщение о ДТП на дороге регионального значения в районе населенного пункта Корыхново Бологовского района Тверской области. Произошло лобовое столкновение заказного микроавтобуса ‎Ford Transit (маршрут: Москва — Боровичи) и Chevrolet Niva.

В ведомстве отметили, что на место незамедлительно выехали сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона. В результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое 14-летних подростков. Обошлось без жертв. Водитель микроавтобуса оказался зажат внутри кабины — чтобы достать его, спасателям пришлось провести аварийно-спасательные работы.

Всего в ликвидации последствий столкновения автомобилей участвовали 22 человека и восемь единиц техники.