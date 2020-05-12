Автобус столкнулся с легковушкой в Подмосковье

В Московской области на Дорожной улице в деревне Яковлевское произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Водитель последнего скончался на месте происшествия, сообщил источник «360» в правоохранительных органах

«Столкновение автобуса и легковушки „Citroen“. Информация уточняется, водитель авто пострадал или погиб», — указали «360» в ГИБДД.

После источник подтвердил данные о смерти владельца легкового автомобиля.

Ранее сообщалось, что популярный американский блогер Кори Ла Бэрри погиб в автокатастрофе в свой 25-й день рождения. Он сидел в пассажирском кресле, когда водитель машины не справился с управлением, врезавшись в дорожный знак, а потом в дерево.