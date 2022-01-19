Автобус столкнулся с КамАЗом в Татарстане. Фото

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в районе населенного пункта Слобода Волчья в Новошешминском район Татарстана. По предварительной информации, один человек погиб, еще пятеро пострадали. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

«Вечером 19 января в Новошешминском районе Татарстана произошло ДТП. По предварительным данным, рейсовый автобус столкнулся с грузовиком КамАЗ с прицепом. После этого в большегруз и автобус врезались два легковых автомобиля», — отметил он. Его слова процитировало РИА «Новости».

Галиев уточнил, что в ДТП погиб водитель автобуса — он стал единственной жертвой. Несколько пострадавших с различными травмами госпитализировали в больницу Чистополя.

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения. На место аварии выезжал прокурор района Станислав Козлов. Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося.