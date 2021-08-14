Автобус столкнулся с грузовиком во Владимирской области. Пострадавших больше 20

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком во Владимирской области. Пострадали 22 человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло около 03:15 на 97-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в Александровском районе.

«Предварительно, 57-летний водитель автобуса „Неоплан“, двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы, допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем МАН с полуприцепом „Тонар“ под управлением 37-летнего водителя», — сказано в сообщении.

Источник фото: пресс-служба МВД по региону

В пресс-службе уточнили, что оба транспорта получили повреждения. Но погибших в результате аварии нет. По последним данным, в больницу доставлены 16 человек. Пока неизвестно, в каком состоянии они находятся. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия, проводится проверка.

Накануне два легковых автомобиля столкнулись на трассе Сергиев Посад — Калязин — Углич — Череповец в районе деревни Баскачи. В результате трое погибли и один получил травмы.