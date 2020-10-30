30 октября 2020, 20:23
Автобус столкнулся с грузовиком в Петербурге
В Санкт-Петербурге зафиксировано ДТП с участием автобуса и грузовика, в результате которого не менее двух человек получили травмы. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
По данным издания, авария произошла в Горелово на Красносельском шоссе. Рейсовый автобус вписался в прицеп грузовика, который ехал без груза. В итоге у автобуса лобовое стекло вылетело на метр, а переднюю часть сильно смяло. По словам свидетелей, после столкновения пострадали как минимум два человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.