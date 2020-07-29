Автобус столкнулся с «Газелью» на московском перекрестке. Погибла женщина

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием автобуса и «Газели». В аварии пострадали семь человек, одна женщина погибла.

Транспортные средства столкнулись утром 29 июля на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб города.

По информации столичного Дептранса, управлявший «Газелью» мужчина превысил скорость и проехал на красный сигнал светофора. Он врезался в автобус № 209, который ехал через перекресток. Предположительно, водитель «Газели» на момент аварии был пьян.

Известно, что за рулем автобуса находился опытный водитель с 40-летним стажем. На своем маршруте в среду он успел отработать только два часа.

Травмы получили пятеро ехавших в автобусе пассажиров, в том числе погибшая. Жертвой ДТП стала женщина в возрасте 30-35 лет. Пострадали еще трое человек из «Газели».

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Движение в этом районе затруднено. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ночью из-за серьезного ДТП перекрыли движение на нескольких полосах МКАД. На северо-востоке города мусоровоз врезался в легковую машину и опрокинулся.