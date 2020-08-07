Автобус столкнулся с фурой в Курганской области

Известно о девяти пострадавших в аварии. По данным пресс-службе МЧС, ДТП произошло примерно в 15:30 (мск) на 147-м километре трассы «Иртыш». Грузовик не смог сдержать дистанцию с автобусом и врезался в него сзади. После этого обе машины упали в кювет.

Из-за удара с фурой у автобуса на трассе заклинило двигатель. Всех пострадавших, среди которых водитель фуры и восемь пассажиров отправили в Шумихинскую и Мишкинскую центральные районные больницы.

В Тюмени автобус въехал в книжный магазин. В аварии пострадало шесть человек. По словам водителя, он пытался уйти от столкновения с легковушкой, которая ехала перед ним. На момент ДТП в автобусе находилось 18 человек. Также в происшествии пострадал десятилетний ребенок.

Ранее в Севастополе тоже произошла авария с участием пассажирского автобуса. В салоне общественного транспорта находилось 14 человек, среди них шест детей.