Автобус столкнулся с электричкой под Астраханью. Есть пострадавшие

Автобус ЛИАЗ столкнулся с электричкой утром 27 ноября в Астраханской области. По разным данным пострадали от четырех до десяти человек.

ЧП случилось в 08:15 по местному времени (07:15 по мск). Как сообщили в региональном ГУ МЧС, автобус перевозил рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода. В какой-то момент произошло столкновение с электричкой N6021.

«Подвижной состав с рельсов не сошел», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как написало РИА «Новости», пострадали четыре человека, находившиеся в автобусе. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону сообщил о десяти пострадавших. Позже РИА «Новости» написало уже о девяти пострадавших.

Представитель оперативного штаба на месте ЧС рассказал агентству, что автобусом владеет ООН «Газпром энерго». Участок путей, где произошло ДТП, находится на территории предприятия, поэтому авария никак не повлияла на движение по железной дороге.

На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы. Все информация о причинах и обстоятельствах происшествия уточняется.