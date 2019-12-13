Автобус столкнулся с бензовозом в Пакистане. Есть погибшие

Известно, что после столкновения автобуса и бензовоза на месте ДТП произошло возгорание. В результате аварии оба автомобиля съехали в кювет. Все 15 пассажиров автобуса скончались.

В настоящее время личности погибших не установили.

По поручению главного министра Белуджистана Джама Камаля начнется тщательное расследование происшествия.