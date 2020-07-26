Автобус сорвался в кювет во Вьетнаме. 13 пассажиров погибли

Авария произошла в 09:53 по местному времени (05:53 по Москве) в районе Бо-Трач. Предположительно, водитель автобуса мог потерять контроль на повороте. После этого транспортное средство улетело в кювет.

В салоне сидели не менее 39 человек. Пассажиры ехали к туристической достопримечательности — известным пещерам, чтобы отпраздновать там 30-летие после выпуска из школы.

Погибли как минимум 13 человек. Десятки местных жителей пострадали, их госпитализировали. У многих из них диагностированы серьезные травмы.

На месте происшествия работают более 100 специалистов, в том числе медики, пожарные и полицейские. Причины аварии пока не уточняются.