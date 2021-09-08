Автобус со студентами вылетел в кювет на Кубани

В Кавказском районе Краснодарского края автобус со студентами вылетел в кювет. По предварительным данным, пострадали девять человек, двух пришлось госпитализировать.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, а потом вылетел в кювет.

«Автобус, предварительно, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем, после чего допустил съезд в кювет. Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю», — сообщили в ведомстве.

На место ДТП выехал прокурор Кавказского района Сергей Котиков.

Всем пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь. Только двух человек пришлось госпитализировать. Всего в автобусе находились 46 человек. Студенты ехали из Ставропольского края. В соцсетях появилось видео с места происшествия. На нем видно, как десятки молодых людей стоят возле автобуса.