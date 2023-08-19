Происшествия 19 августа 2023, 22:47 Автобус со школьниками съехал с трассы в Пермском крае Пермский СК: 15 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Группа школьников получила травмы различной степени тяжести при аварии во время поездки в автобусе в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного Комитета.

По данным следователей, автобус следовал по трассе Соликамск — Красновишерск, когда водитель не справился с управлением, и машина съехала с дороги.

Реклама

Следственное управление Пермского края возбудило уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». На место выехали криминалисты для установления всех обстоятельств аварии.

Ранее в пятницу стало известно, что пассажирский автобус столкнулся с трактором на юго-востоке Москвы. В результате аварии пострадала пожилая женщина.