19 августа 2023, 22:47
Автобус со школьниками съехал с трассы в Пермском крае
Пермский СК: 15 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
Группа школьников получила травмы различной степени тяжести при аварии во время поездки в автобусе в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного Комитета.
По данным следователей, автобус следовал по трассе Соликамск — Красновишерск, когда водитель не справился с управлением, и машина съехала с дороги.В результате аварии пострадали 16 человек, из них 15 детей от 14 до 17 лет. Четырем несовершеннолетним потребовалась госпитализация.
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Следственное управление Пермского края возбудило уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». На место выехали криминалисты для установления всех обстоятельств аварии.
Ранее в пятницу стало известно, что пассажирский автобус столкнулся с трактором на юго-востоке Москвы. В результате аварии пострадала пожилая женщина.
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