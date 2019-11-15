Автобус со школьниками попал в аварию в Гусь-Хрустальном

Школьный автобус попал в ДТП в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Он столкнулся с легковой машиной. Известно о семи пострадавших.

«В результате столкновения школьного автобуса и легковушки в деревне Курлово пострадали семь человек, в том числе шесть детей», — сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб региона.

Собеседник агентства добавил, что всего в транспортном средстве находились восемь детей. Правоохранительные органы сейчас выясняют причины и обстоятельства аварии.