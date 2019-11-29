Автобус со школьниками перевернулся в Псковской области

По данным информагентства, авария произошла сегодня утром около деревни Макарово на втором километре дороги Новоржев -К удеверь.

«Дни.ру» рассказали, что водитель не справился с управлением, автобус вылетел в кювет и опрокинулся. По предварительной информации, на момент ДТП в салоне находились 10 школьников, трое из них пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.