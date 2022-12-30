Происшествия 30 декабря 2022, 17:13 Автобус снес металлическое ограждение в Ростове-на-Дону из-за приступа у водителя

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В Ростове-на-Дону автобус врезался в металлическое ограждение, которое находилось на разделительной полосе. Об этом сообщил rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу местной Госавтоинспекции.

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Авария случилась неподалеку от дома № 15 на улице Ткачева. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в ограду на разделительной полосе. По предварительным данным, у мужчины произошел эпилептический приступ. Информации о погибших и пострадавших не поступало.