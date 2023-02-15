Эксклюзив 15 февраля 2023, 14:44 Автобус снес фонарный столб и перекрыл две полосы на Волоколамском шоссе в Москве Источник «360»: автобус протаранил фонарный столб на Волоколамском шоссе в Москве РИА «Новости»

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Пассажирский автобус устроил крупное ДТП перед Тушинским тоннелем на Волоколамском шоссе в Москве. Транспортное средство врезалось в фонарный столб, перекрыв две полосы, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

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На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Установлено, что в момент аварии в автобусе не было пассажиров, никто не пострадал, добавил источник.

По его информации, после столкновения автобуса со столбом произошел разлив топлива на площади 10 квадратных метров. Мачта освещения получила сильные повреждения.

Все обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.